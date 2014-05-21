ألقت السلطات الأمنية القبض على 5 متهمين بينهم 3 هاربين من أحداث الشغب بالمنيا التي وقعت في 14 أغسطس 2013.

> تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد ضبط كلا من «أبوبكر ع 26 سنه» حاصل علي بكالوريوس من سما لوط في القضية رقم 4324 لسنة 2013 إداري مركز سما لوط إحراق مقهى ومحل و مآذن ش 57 سنه مهندس في القضية رقم 4324 لسنة 2013 إداري سما لوط.

> كما تم ضبط متهم بمركز العدوة في القضية رقم 300 جنايات العدوة والمقيدة برقم 28 كلي شمال اقتحام مركز العدوة والمحالة أوراقة إلي فضيلة المفتى، تم ضبط متهمين في القضية رقم 2044 لسنة 2013 إداري قسم ملوي محاولة اقتحام قسم ملوي.