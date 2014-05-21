ضبط 55 مشتبهًا فيهم و30 مطلوبًا وتحرير 178 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء من ضبط 55 من المشتبه فيهم، و 30 مطلوبا، وتحرير 178 مخالفة مرورية، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم.

وأعلن مصدر أمني أنه فى مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي تم ضبط 55 للاشتباه والتحري، ويجري فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه.

وقال إنه في مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 30 مطلوبا، منهم المحكوم عليه، محمد م . م المقيم فى حي الغزلان بدائرة قسم شرطة بئر العبد والمتهم فى قضية ( سرقة بالإكراه ) والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 5 سنوات، إلى جانب 14 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئي، وأثنين فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و6 فى قضايا جنح الغرامات الجزئية، واثنين فى قضايا جنح الغرامات المستأنفة، و5 بالمخالفة.

وأضاف أنه فى مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها تم تحرير 178 مخالفه مرورية متنوعة، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.