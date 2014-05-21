اليوم.. «العليا للانتخابات» تعلن نتيجة تصويت المصريين في الخارج

تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، نتيجة تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.

وذكرت اللجنة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة العامة للمصريين في الخارج ستجمع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية على مستوى العالم وإعلان الحصر العددي وبيان الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن ذلك بمقر اللجنة العامة بحضور مندوبي ووكلاء المرشحين، ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية والجهات المصرح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية ستجرى في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، إذ يحق لنحو 54 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.