محمود بدر: «السيسي» سيعيد بناء مصر.. ويقود الوطن العربي بعد انتخابه رئيسًا

أكد محمود بدر، مؤسس حركة ” تمرد “، عضو الحملة الرسمية للمشير السيسي، أن الشعب المصرى هو سيد قرارة وصاحب الكلمة مؤكدًا أن السيدات فى الصعيد سيشاركون بقوة في الأنتخابات الرئاسية المقبلة للرد على الأخوان المسلمين وإفشال مخططهم بإفساد فرحة العرس الأنتخابي.

> وأوضح بدر خلال المؤتمر الذى نظمتة الحملة الرسمية لحملة المشير السيسى بالتنسيق مع حملة مستثبل وطن ومصر بلدى الذى عقد بقاعة ” كيلو باترا ” بمركز شباب قنا بمدينة قنا بان السيسي سيبني البلد من جديد وسيحقق الحلم وستقود مصر الوطن العربى نحو التغيير والعدالة الاجتماعية مشرا أن بناء مصر الحديثة سيبدأ من الصعيد.

وطالب طارق رسلان، ممثل قبيلة ” هوارة ” الشباب بالإنحياز للسيسى والبعد عن الشائعات التى تهدف إلى تحقيق مطالب ومصالح خاصة والتى قد تهدف إلى هدم مصر مشيرا أن جميع القبائل تعلن تأييدها للسيسى والوقوف خلفة ومساندتة وذلك لإمانتة ورجولتة موضحا انة حارب الدول الكبرى والتى وقفت ضد مصلحة مصر.

وأشار أحمد عبدالغفار منسق حملة السيسى بقنا أنة حركة ” تمرد ” ستعلن عقب أنتهاء نتيجة الأنتخابات الرئاسية مباشرة حزب ” الحركة العربية الشعبية تمرد “.

وردد الحضور هتافات منها ” يلا يا بدر قولها قويها السيسى رئيس الجمهورية “و ” لولا تمرد ما كنا هنا” و ” تمرد الأصل والسيسى فى القصر ” و ” بنحبك يا سيسى”.