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بالفيديو.. نساء من «حارة السيسي»: «كان بيعلم شباب الحتة القرآن.. وكلنا معاه»

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«رجل خير ومحترم».. هكذا وصفت أم بطة، أحد سكان العقار المجاور لمنزل المرشح الرئاسي عبدالفتاح ، في حي الجمالية، «المشير»، وقالت عنه: «كان بيصلي الفجر في الجامع، ويلم شباب الحتة كلهم وياخدهم معاه ويعلمهم القرآن وأصول القرأن والأحاديث ويشرح لهم، وكان رجل خير ومحترم وأخلاق ومؤدب».

وأضافت «أم بطة»، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «باختصار» مع الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح على قناة «المحور»: «لو حد قصده في خدمة ما بيتأخرش»، معتبرة أنه «ماحدش هيصلح (البلد) غير عبدالفتاح السيسي».

في الوقت نفسه، تمنت إحدى جارات السيسي، وتدعى أم سارة، أن «البلد تتصلح والشباب يشتغل»، فيما قالت أم رندا: «هو وقف معانا والراجل ده يستاهل نقف معاه،وهو محترم هو وأهله لما كنا بنقصده كنا بنلاقيه، وهو رجل زعيم وطني ويستاهل يمسك الوطن»، بينما اختتمت أم حسن: «كلنا معاه بقلبنا وروحنا».

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