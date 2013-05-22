لافروف: موسكو تعول على إبداء المعارضة السورية موقفا بناء من "جنيف 2"

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قبيل المباحثات مع نائب وزير الخارجية السورى فيصل مقداد فى موسكو اليوم الأربعاء إن بلاده تعول على أن تبدى المعارضة السورية موقفا "بناء" من المؤتمر الدولى المرتقب، وذكر لافروف أن "التقارير الواردة حتى الآن لا تبعث على الأمل".

وأضاف لافروف فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" "نحن نعول على أن يأتى رد فعل بناء من جانب مختلف مجموعات المعارضة. وحتى الآن لا تبعث الأنباء الواردة الأمل. وعلى وجه التحديد، وحسب التقديرات الأولية، لم يتخذ خلال اجتماعات جانب المعارضة فى مدريد أى قرار بشأن المشاركة بدون شروط مسبقة".