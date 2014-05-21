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999 شخصا يعبرون ميناء رفح البري من وإلى قطاع غزة

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بلغ إجمالي عدد العابرين لميناء رفح البري،الثلاثاء، 999 شخصا بين وقطاع غزة من المعتمرين والعالقين والحالات الإنسانية.


>وأكد مسؤول بميناء رفح البري أنه قد وصل إلى البلاد من قطاع غزة 45 شخصا من العالقين والحالات الإنسانية، بينما غادرها إلى قطاع غزة 954 شخصا، منهم 631 معتمرا من القادمين من الأراضي عقب أداء العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولي، والباقي من العالقين والحالات الإنسانية.

يذكر أنه تم فتح ميناء رفح البري أمس الأول الأحد ولمدة 3 أيام لعبور المعتمرين والعالقين والحالات الإنسانية، وقد بلغ إجمالي عدد العابرين خلال اليومين الماضيين 2017 شخصا.

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