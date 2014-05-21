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زيادة وزن زينة بعد الإنجاب

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زيادة وزن زينة بعد الإنجاب زيادة وزن زينة بعد الإنجاب

الأربعاء 21-05-2014 09:13

زاد وزن الممثلة زينة بشكل كبير بعد إنجابها لتوأمها عز الدين وزين الدين أبناء أحمد عز كما تزعم، وعلى أساسه قامت برفع قضية إثبات نسبهما إليه، ولا يزال الأمر في يد محكمة الأسرة، فيما لم يتم البث فيه ما إذا كانت إدعاءات زينة صحيحة أم لا.

لذا تحاول زينة العودة إلى رشاقتها من جديد وحسب ما أفاد به مصدر مشارك في مسلسلها "الوسواس" الجاري تصويره حالياً، فهي قررت أنّ تخفّض وزنها بالابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة، حيث لا تأكل حالياً سوى الفاكهة والخضروات والسلطات ولكنّ المصدر أوضح إنّها أحياناً كثيرة تتخلّى عن النّطام الغذائي الذي تعتمده عند تقديم بعض الوجبات، لفريق العمل أثناء التصوير. فتأكل زينة وتقول: "الدايت باظ".

 

 

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