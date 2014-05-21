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جينيفر لوبيز تُصدر كتاباً يروي قصّة حياتها

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الأربعاء 21-05-2014 10:40

أعلنت المغنّية العالمية Jennifer Lopez عن قُرب إصدارها أوّل كتاب من تأليفها، في تشرين الأول المقبل، يروي قصّة حياتها.

وحسب ما ذكرت شركة Publisher Celebra الناشرة للكتاب، فإنّ كتاب لوبيز سوف يحمل اسم "True Love" أو "الحب الحقيقي"، حيث تسرد فيه المغنّية سيرتها الذاتية وأهمّ لحظات حياتها، بالإضافة إلى كتابتها عن حياتها العملية، لا سيّما في جمعها بين عالم الأمومة والفنّ في الوقت نفسه، إلى الجانب التّحديات التّي أنتجت امرأة قويّة مثلها.

من جهتها، قالت Lopez التي تلقت جائزة لدعمها المثليين جنسياً الشهر الماضي إنّ العمل بدأ معها بكتابة مذكراتها اليومية، حين وجدت نفسها فجأة تكتب كتاباً مفصّلاً عن حياتها الشخصية.

وفي سياق آخر، من المقرّر أنّ تُصدر المغنية ألبومها الجديد A.K.A في 17 حزيران المقبل، في وقت تُشارك كأحد أعضاء لجنة تحكم برنامج الهواة الغنائي الأمريكي "American Idol".

 

 

 

 

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