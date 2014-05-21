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«اللاوندي»: الاتحاد الأوروبي يسير على خُطى أمريكا بعد رفضه مراقبة «الانتخابات»

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«اللاوندي»: الاتحاد الأوروبي يسير على خُطى أمريكا بعد رفضه مراقبة «الانتخابات» «اللاوندي»: الاتحاد الأوروبي يسير على خُطى أمريكا بعد رفضه مراقبة «الانتخابات»

سعيد اللاوندي

قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، سعيد اللاوندي، إن ما يقوم به الاتحاد الأوربي، من تراجعه عن الإشراف عن الانتخابات، ثم مواصلة متابعة الإشراف، بسبب أنه يسير على نفس خُطى الولايات المتحدة، مضيفاً: “أمريكا ترسم، وآوروبا تدفع رسوم الفواتير”.

وأضاف اللاوندي في حوارٍ له ببرنامج “ في ساعة”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن آوروبا لم تحترم إرادة الشعب في 30 يونيو، على الرغم من أن العلاقات بين الدول تقوم علة الاحترام المتبادل بين الشعوب، مدللاً على ذلك: “بأن آوروبا قررت منع المساعدات عن مصر، نفس ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية”.
> وأوضح اللاوندي أن أمريكا وآوروبا تريد “تقزيم”، وتحجيم دور مصر، إلا أن مصر لن تركع لأي طرف، مضيفاً أن الاتحاد الأوربي يفعل ما يفعله أمريكا، أن هذا الاتحاد ليس له قراراً مستقلاً بذاته.

وأشار اللاوندي إلى أن اللعبة الأساسية التي يقوم بها الرئيس المقبل، هي توفير الأمن والاستقرار للمواطن المصري، لأنه إذا تحدثت عن توفير استثمارات، وفرص خلق عمل، وجذب سياحة، فلا بد أن تعطي للأمن أهميته الرئيسية، موضحاً أن الشعب سيختار من سيوفر له الأمن بالدرجة الأولى.

من جهته قال الخبير الأمني اللواء محمود زاهر، إن عدد من أعطى صوته في انتخابات المصريين بالخارج، يتجاوز الـ 315 ألفاً، وأن هذا الرقم كبير للغاية، إذا ما قورن بالاستفتاءات والانتخابات الماضية، مضيفاً أن هذا التصويت “ممتاز”.

وأضاف زاهر أن الدولة لم تطبق التصويت الإلكتروني، لأن به ثغرات أمنية كثيرة، إلا أنه في المستقبل من الممكن أن يطبق هذا النظام، موضحاً أن مصر مستهدفة استراتيجياً، وأن ثورة 30 يونيو أبطلت هذا الاستهداف.

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