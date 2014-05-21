أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. مقتل 3 أشخاص بعد سقوط صوارخ جراد على العاصمة الليبية طرابلس

Google+ Print
بالصور.. مقتل 3 أشخاص بعد سقوط صوارخ جراد على العاصمة الليبية طرابلس بالصور.. مقتل 3 أشخاص بعد سقوط صوارخ جراد على العاصمة الليبية طرابلس

ليبيا

قتل 3 أشخاص جراء الاشتباكات التي دارت ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس، في حين قصف القوات الموالية للواء خليفة حفتر معسكرا لجماعة “أنصار الشريعة” بمنطقة القوارشة في بنغازي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

سقطت عدد من صواريخ الجراد ، الليلة بالقرب من حي صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

و قال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت في طريق السدرة تحديداً خلف جامعة طرابلس قاطع/ب ، بمنطقة عين زارة.
> وأضاف المصدر أنه لم يتوصل بعد إلى عدد الإصابات الناجمة جراء انفجار الصواريخ التي سُمع دويها في مناطق عدة من العاصمة، مُرجحاً في الوقت ذاته سقوط عدد من الضحايا بسبب اشتعال النيران في 3 منازل على الأقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا