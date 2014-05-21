بالصور.. مقتل 3 أشخاص بعد سقوط صوارخ جراد على العاصمة الليبية طرابلس

قتل 3 أشخاص جراء الاشتباكات التي دارت ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس، في حين قصف القوات الموالية للواء خليفة حفتر معسكرا لجماعة “أنصار الشريعة” بمنطقة القوارشة في بنغازي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

سقطت عدد من صواريخ الجراد ، الليلة بالقرب من حي صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

و قال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت في طريق السدرة تحديداً خلف جامعة طرابلس قاطع/ب ، بمنطقة عين زارة.

> وأضاف المصدر أنه لم يتوصل بعد إلى عدد الإصابات الناجمة جراء انفجار الصواريخ التي سُمع دويها في مناطق عدة من العاصمة، مُرجحاً في الوقت ذاته سقوط عدد من الضحايا بسبب اشتعال النيران في 3 منازل على الأقل.