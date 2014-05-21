وزارة الداخلية الليبية تعلن انضمامها إلى معركة كرامة ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية انضمامها إلى عملية ‘كرامة ليبيا’ التي أطلقها اللواء خليفة حفتر، وأكدت انحيازها الكامل لإرادة الشعب وما ورد من بيانات الكثير من مكوناته تؤيد فيها الحرب ضد الإرهاب التي يقوم بها الجيش والشرطة ضد الخوارج والظلاميين الذين يغتالون شبابنا من حماة الوطن حتي لا يكون هناك جيش وشرطة تحمي البلاد من التطرف والإرهاب، علي حد قول البيان.

وأكد البيان الذي نشر على صفحة الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “، مساء الثلاثاء، أن الشعب الليبي صاحب القرار والسيادة في هذه الأرض، مشيرا إلي أن الشرطة كانت علي الدوام في صفه وتسانده لتحقيق أمانيه في بناء دولة مدنية لا تطرف فيها ولا إرهاب، وان معركة الشرطة مع التكفيريين لم تتوقف حتي تبدأ.

وأوضح البيان أن الشرطة الليبية قد واجهت بكل قوة محاولات الإقصاء والتهميش والإذلال والاعتداء علي مقراتها واتهامات باطلة وحاربت كل ذلك من أجل حفظ الأمانة التي كلفها بها الشعب وهي حمايته وحفظ الأمن، .

وأكد البيان علي أن الشرطة لن تخون الأمانة ولن تتراجع حينما يكون هناك خطر علي حياة المواطن.

ودعا البيان كافة منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين إلي الالتحاق بالعمل وعدم التغيب من أجل تأمين مقار ومؤسسات الدولة وحماية الشعب، ووضع كافة القوات التابعة للوزارة وجميع عناصر الشرطة في حالة الجاهزية تحت أمر الشعب.