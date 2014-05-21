ضبط أسلحة آلية في السلام

تمكن النقيب إيهاب أنور ضابط مباحث قسم السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة أثناء مروره بدائرة القسم من ضبط كل من :-«فتحي فتحي أحمد حسين – وشهرته باسم ابو جنة سن 22 عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 4608/2013م الزاوية الحمراء سلاح ابيض والمقضي فيها بالحبس شهر وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 م وطلقتان من ذات العيار ، سعيد عادل عبد الخالق ابو صالح سن 23 عاطل ومقيم دائرةو قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته سلاح ناري فرد روسي عيار 7.62X39 وطلقتان من ذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بالحيازة بقصد الدفاع ».

> تحرر عن ذلك المحضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق .