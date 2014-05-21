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القبض على أب ونجلته استولوا على مشغولات ذهبية و23 ألف جنيه

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القبض على أب ونجلته استولوا على مشغولات ذهبية و23 ألف جنيه القبض على أب ونجلته استولوا على مشغولات ذهبية و23 ألف جنيه

المتهمون

تبلغ لقسم شرطة القاهرة الجديدة ثان من المدعو حسن بسيوني حسن البشة 52 سنة محاسب ومقيم دائرة القسم باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن «طقم ألماظ ، خاتمان ، محبس ألماظ، بالإضافة لـ 13 ساعة يد حريمي ، 5 أطقم أقلام ذهبية ، مبلغ مالي وقدره 23 ألف جنيه» من داخل مسكنه ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وأسفرت تحريات المقدم سامح الجزار رئيس مباحث القسم أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو/ أحمد محمد البيهي 43 سنة حارس عقار كائن بدائرة قسم بدر واصل بلدته محافظة الشرقية والسابق اتهامه في عدد قضيتين (أموال عامة – تبديد) بالإشتراك مع كلا من : «نجلته ياسمين سن 18 خادمة ومقيمة بذات العنوان، خادمة المجني عليه علا صبري عبده رزق سن 10 سنوات ومقيمة محل البلاغ واصل بلدتها المنوفية ».

عقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهم بمعرفة النقيب محمد وجيه ضابط مباحث القسم والقوة المرافقة له وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بأنه نظراً لعلمه بثراء المجني عليه خطط للإستيلاء على ما بحوزته من متعلقات ومبالغ مالية وفي سبيل ذلك اتفق مع الأخيرة “وهي صديقة نجلته” على تسهيل دخوله لمسكن المجني عليه لارتكاب الواقعة وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدها .

وبتفتيش مسكنه عثر على كافة المسروقات بالإضافة لمستندات مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب إحداها لوزارة الدفاع والأخرى لوزارة التربية و التعليم – وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وأتهمهم بالسرقة فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق .

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