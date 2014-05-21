خالد الفيصل يشيد بجناح «تعليم الرياض» في «إعلام يصنع الحدث»

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بجناح الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المشارك في الملتقى الإعلامي الثالث للعلاقات العامة والإعلام والذي أقيم في محافظة جدة تحت شعار «إعلامٌ.. يصنع الحدث».

وأثنى الأمير خالد الفيصل خلال زيارته للجناح على المشاريع الإعلامية والتجارب التربوية المقدمة من تعليم الرياض، حيث تضمن العديد من التجارب والمشاريع الإعلامية التربوية التي تخدم العملية التعليمية ومنها (مشروع أخلاق النبي، ومدرستي كالعالم، والقوافل الخيرية، وقطرة ماء، ومكعبات السكر)، وهذه المشاريع الخمسة حاصلة على جائزة مايكروسوفت العالمية عن طريق تفعيل البرامج الكترونياً، بالإضافة إلى (مشروع راصد الإعلامي، ومشروع نحن نربي قبل أن نعاقب، وعن الإعاقة العقلية، وإرشادات تربوية، والتعريف بالجرائم المعلوماتية والدليل المرشد للعلاقات العامة)، وستقوم الإدارة بإصدار هذه المشاريع على شكل مطويات و»سيديات» ستوزع على مدارس تعليم الرياض.

الجدير بالذكر أن «تعليم الرياض» شارك بالملتقى الإعلامي الثالث للعلاقات العامة والإعلام من خلال وفد ضم كلا من مدير العلاقات العامة خالد بن مسفر البشر ومدير الإعلام التربوي علي بن محمد الغامدي، والأستاذة أميمة الخطيب، والأستاذة خلود العمار، والأستاذة أمل الفهيد.