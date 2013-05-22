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قائد عسكرى إسرائيلى: صواريخ إس - 300 الروسية فى طريقها إلى الأسد

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قائد عسكرى إسرائيلى: صواريخ إس - 300 الروسية فى طريقها إلى الأسد قائد عسكرى إسرائيلى: صواريخ إس - 300 الروسية فى طريقها إلى الأسد

صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلى الميجور جنرال أمير ايشيل، اليوم، بأن منظومة الدفاع الصاروخية المتقدمة من طراز إس - 300 ستصل قريبا إلى الجيش السورى.

وقال الميجور جنرال إيشيل، "الأسد الذى لديه ميزانية ضئيلة استثمر عدة مليارات من الدولارات لشراء صواريخ مضادة للطائرات"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى.

وأضاف فى كلمة فى اجتماع فى هرتزليا، "هناك تفهم واضح بأن مثل هذه القدرات سوف تؤدى إلى زرع الثقة لدى السوريين، ودفعهم إلى الإقدام على سلوك عدوانى".

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد صرح مؤخرا بأن بلاده ستستكمل بيع المنظومة الصاروخية المتقدمة المضادة للطائرات إس -300 لسوريا.

وتشير تصريحات لافروف إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فشل خلال زيارته الأخيرة لروسيا فى إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بعدم المضى قدما فى الصفقة.

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