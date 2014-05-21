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فيصل بن بندر يشكر وزير التجارة والصناعة والفوزان ويستقبل الشاوي

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فيصل بن بندر يشكر وزير التجارة والصناعة والفوزان ويستقبل الشاوي فيصل بن بندر يشكر وزير التجارة والصناعة والفوزان ويستقبل الشاوي

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خطاب شكر وتقدير لمعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية، جراء تلقي سموه خطاباً من معاليه مرفق به التقرير السنوي الخاص بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1434-1435ه والذي يحوي توثيقاً لما حققته (مدن) من إنجازات، وقال سموه نشكركم لاطلاعنا على هذا التقرير ولقد سرنا ما اطلعنا عليه من أرقام وإحصاءات تشير إلى حجم الإنجاز والجهد المبذول والذي يعكس مدى الرعاية والاهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرص ومتابعة معاليكم وإلى مزيد من الإنجازات.

كما وجه سموه خطاب شكر وتقدير لرئيس الدائرة الثامنة للهيئة العليا بالقصيم علي بن محمد الفوزان اثراء تلقي سموه خطابا منه يشير فيه إلى افتتاح دائرة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة القصيم والمشكلة بقرار معالي وزير العمل ومباشرة الهيئة الأولى جلساتها، وقال سموه نشكركم لإحاطتنا بذلك ونبارك هذه الخطوة الموفقة من وزارة العمل مما سيسهم وبلاشك في سرعة البت في الخلافات العمالية وإنجازها راجين لكم التوفيق وبما يحقق الأهداف المأمولة. 

من جهة ثانية استقبل سموه ظهر أمس في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة رئيس مجلس إدارة جمعية العوق السمعي الخيرية ببريدة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الشاوي وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التقرير الخاص للجمعية وقد رحب بهم سموه وأشاد بالجهود المبذولة من الجمعية وقال سموه: نعلم جميعاً بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تولي هذه الفئة الغالية علينا كل اهتمام ورعاية ودعم، وتحرص كل الحرص على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم وتلبي كافة احتياجاتهم، وشدد سموه على استمرارية ما تقوم به الجمعية من أعمال مباركة لخدمة هذه الفئة الغالية، من جانبه رفع الدكتور الشاوي خالص شكره وتقديره لسموه على دعمه وتوجيهاته التي هي الداعم الأساسي.

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