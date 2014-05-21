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محافظ الليث يترأس المجلس المحلي في جلسته الأولى بالدورة الرابعة

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الليث - عبدالله البصراوي

    ترأس محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع المجلس المحلي في جلسته الأولى بالدورة الرابعة للعام الحالي 1435، وقد بدئ الاجتماع بكلمة رحب فيها محافظ الليث بأعضاء المجلس الجديد حثهم فيها على تقديم كل ما في وسعهم لخدمة المحافظة وأبنائها مؤكداً ثقته الكبيرة بقدراتهم متمنياً لهم التوفيق والسداد، وقد اطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المدرجة في الجلسة ومنها عرض لوائح المجالس المحلية على الأعضاء، بعد ذلك تم توزيع الأعضاء على اللجان الفرعية للمجلس والتي تبدأ أعمالها مباشرة كما ناقش المجلس الرؤى المستقبلية والمقترحات المطروحة حول خطة العمل القادمة للمجلس بالإضافة إلى مناقشة مدير فرع المياه حيال توصيل المياة للمنازل بمدينة الليث كما تم مناقشة رئيس بلدية الليث عن بعض قصور الخدمات البلدية للمشروعات المنفذة والتي يجري تنفيذها بالمحافظة كما ناقش رئيس بلدية الشواق من إيجاد خدمات لقرية سلم الزواهر بمركز حفار واستكمال بعض الخدمات البلدية في مركز حفار كما طالب أهالي مدينة الوسقة الأثرية والسياحية بمحافظة الليث من أجل تحول المدينة من مدينة إلى مركز إداري كما تم مناقشة مشاريع التعليم المتعثرة والمتطلبات بإدارة التربية والتعليم بالليث وفي الختام تم عرض المشاريع المتعثرة والمنجزة والمعتمدة من قبل رؤساء البلديات الليث والشواق وغميقة.

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