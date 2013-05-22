الشيخ العريفى ينفى دعوة العراقيات للجهاد عبر "زواج المناكحة"

نفى الداعية السعودى الشهير الشيخ محمد العريفى، ما أشيع حول إصداره فتوى تجيز زواج ما اسماهن "الأخوات العراقيات المجاهدات" إلى "مؤازرة المجاهدين "المرابطين" فى ساحات الاعتصام فى العراق عن طريق زواج المناكحة.

وقال العريفى، فى تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية اليوم، إن "هذه الفتوى عن زواج المناكحة غير صحيحة وإن بعض المواقع تتعمد نقل كلام عنى غير صحيح".

وأضاف "أن هناك من يقوم بعمل حساب مماثل لحسابى الخاص على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ويقوم بنشر أشياء عنى لم أقلها، مثل ما نشر على لسانى بإصدار فتوى تجيز زواج الأخوات العراقيات المجاهدات لمؤازرة المجاهدين المرابطين فى ساحات الاعتصام فى العراق عن طريق زواج المناكحة".

وتابع: "لم أفت بهذه الفتوى على الإطلاق"، مستنكرا الفتوى واصفًا إياها "بالكذب والاختلاق والتزييف".