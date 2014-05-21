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«غرفة عمليات ليبيا» تدعو الثوار للانسحاب من الجيش

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«غرفة عمليات ليبيا» تدعو الثوار للانسحاب من الجيش «غرفة عمليات ليبيا» تدعو الثوار للانسحاب من الجيش

البيان

دعت غرفة ثوار ليبيا في بيان لها فجر اليوم الأربعاء، أفرادها المقاتلين للانسحاب من الجيش الليبي، مطالبًا الثوار بالإعلان عن أسماء الإرهابيين الذين يحاربونهم ويتهمونهم باركاب عمليات القتل.

وطالبت الغرفة النائب العام تنشر التحقيقات التي تثبت تورط الإرهابيين في عمليات القتل.

وأضاف الغرفة «ثوار ليبيا سيكونون رأس الحربة والسباقون في مواجهة الإجرام وردع المجرمين إن قدمت تلك الدلائل والبينات ولن يكونوا في حاجة لبطولات الجنرال الفاشل خليفة حفتر».

وتابعت: «عدا ذلك فإن ما يجري من عمليا عسكرية تدةر حاليًا سيبقى في نظر غرفة عمليات ثوار ليبيا انقلابًا عسكريًا هدفه فقط الاستحواذ على السلطة وإعادة الديكتاتورية من جديد عبر محاربة الثوار وإجهاض ثورة 17 فبراير».

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