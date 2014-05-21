رسالة ملكية إلى الشيخ خليفة بن زايد نقلها سعود الفيصل

أبوظبي - واس

استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد ظهر أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الذي قام بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وقد نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته -حفظه الله- لسموه بموفور الصحة والعافية. كما نقل سموه رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتعلق بتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتوثيقها على الأصعدة كافة، وقد عقد اجتماع تم خلاله بحث كافة أوجه التعاون والمستجدات في المنطقة وتم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، وتعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير للشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام مجلس الأمن الوطني.