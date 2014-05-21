خادم الحرمين يصل إلى المغرب في إجازة خاصة.. وينيب ولي العهد

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية الشقيقة في إجازة خاصة . وكان في استقباله أيده الله بمطار محمد الخامس الدولي صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء خالد سفير ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى محمد شفيق بنكيران وقائد الحامية العسكرية في الدار البيضاء الجنرال محمد فلسي وعامل إقليم النواصر الخطيب لهبيل، ورئيس مجلس الجماعة الحضرية في الدار البيضاء محمد ساجد، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء محمد منصّر . كما كان في استقبال الملك المفدى حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجديع وكبار المسؤولين بالمغرب وأعضاء السفارة . بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته رعاه الله .

ويضم الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين كلا من : صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي الشيخ مشعل العبدالله الرشيد ومعالي رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز العيسى ومعالي مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر ومعالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي ومعالي المدير العام للشؤون التنفيذية بالحرس الوطني والمشرف العام على العيادات الملكية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجديع.

وصدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة السادسة والستين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412، ونظراً لعزمنا -بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة هذا اليوم الثلاثاء (أمس) الواحد والعشرين من شهر رجب عام 1435ه حسب تقويم أم القرى، الموافق للعشرين من شهر مايو عام 2014، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأخ الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة. والله ولي التوفيق. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي أصدر أمس بياناً، أعلن فيه مغادرة خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة المغربية في إجازة خاصة. وجاء في نص البيان: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة المغربية الشقيقة هذا اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 1435 الموافق 20 / 5 / 2014، في إجازة خاصة".

وقد غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جدة امس متوجهاً إلى المملكة المغربية الشقيقة . وكان في وداع الملك المفدى لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وأصحاب السمو الملكي الأمراء. كما كان في وداعه أيده الله أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.