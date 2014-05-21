ضبط 21 قضية مخدرات في حملة أمنية استهدفت دوائر السيدة زين وقصر النيل

وجهت حملة مكبرة استهدفت دوائر أقسام (السيدة زينب – قصر النيل) قادها اللواء محمد قاسم مدير الإدارة وشارك فيها العميد عبد العزيز خضر رئيس مباحث قطاع الغرب والعقيد نبيل سليم مفتش مباحث الغرب وضباط مباحث أقسام الفرقة و بمشاركة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

وأسفرت عن تحقيق النتائج الايجابية التالية :- «21 قضية مخدرات ( 14 اتجار + 7 تعاطي)، قضية سلاح ناري (فرد خرطوش + 18 طلقة)، 31 قضية سلاح أبيض، 4 سرقات عامة، 44 مخالفات آداب عامة، 36 هاربين من أحكام جنايات منهم 4 هاربين من أحكام بالمؤبد، 5 مسجل خطر، قضية نصب واحتيال، 16 أحكام مجمعه بإجمالي 82 حكم، 7 تنفيذ قرارات ضبط وإحضار، 3 قضية تموينية، قضتنان محدثات صوت (ألعاب نارية)».