القضاء الكويتى يؤيد إنشاء أول نقابة للصحفيين فى دول مجلس التعاون

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم إشهار نقابة الصحفيين الكويتيين لتصبح أول كيان نقابى صحفى بالكويت.

وأكد مساعد الشمرى رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية، تقدير النقابة واحترامها للقضاء الكويتى الشامخ النزيه، مشيرا إلى أن محكمة التمييز أيدت بحكم نهائى إشهار النقابة.

وجاء فى نص قرار الحكم أن «الإجراءات التى اتخذها المؤسسون لإنشاء نقابة الصحفيين الكويتية صحيحة وتمت وفق القانون، وأن وجود النقابات لا يقتصر على العمال فقط بل يمتد إلى أصحاب المهن الذهنية ومنهم الصحفيون».

وقال الشمرى إن قرار محكمة التميز جاء بعد اعتراض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حكم اشهار النقابة بعد أن صدرت أحكام الإشهار من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف.

وأوضح أن ما يشرف نقابة الصحافيين الكويتية أنها جعلت من دولة الكويت أول دولة على مستوى دول مجلس التعاون يرى العمل الصحافى فيها نور العمل النقابى.

وشدد على أنها ستعمل جاهدة على أن تكون رؤيتها وأهدافها وجهودها نقطة بيضاء وعلامة مشرفة على صعيد العمل النقابى محلياً وإقليمياً ودولياً، وأنها تعاهد زملاء المهنة على أن تعمل بأقصى طاقتها لتنفيذ برامجها الهادفة لرفع شأن الصحافة الكويتية وخدمة الصحافيين وتأهيلهم فى دورات داخل البلاد وخارجها وكذلك مد الجسور مع الاتحادات الصحافية الإقليمية والدولية واستضافة مؤتمرات تضع اسم الكويت عالياً على خريطة الصحافة العالمية.

وقال إن النقابة تدعو جميع التيارات السياسية الكويتية إلى العمل لما فيه صالح البلاد والحفاظ على سمعة الكويت منارة للحرية الفكرية والحقوق السياسية والاجتماعية والنقابية.

وأوضحت أنها عازمة على ترجمة خطابها إلى واقع عملى من أجل رفعة شأن الصحافة الكويتية، والدفاع عن الحريات، وضمان حقوق جميع العاملين فى الجسم الصحافى والدفاع عنهم، فضلا عن العمل حثيثا من أجل رفع مستواهم المهنى وأن تمثلهم خير تمثيل فى المحافل المحلية والإقليمية والدولية كافة.