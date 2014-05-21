ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة الشروق

تمكن النقيب باسم رأفت محمد ضابط مباحث قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة المرافقه بدائرة القسم تمكن من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

والتشكيل هو « محمد سلمان عبد الرحمن محمد سن 24 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج والمسجل خطر تحت رقم 20182 فئه ج المرج سرقات عامة والسابق اتهامه فى عدد 11 قضية اخرهم 1581 لسنة 2012 م النزهة سرقه، شقيقه محمود سن 20 عاطل ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية اخرهما 7278 لسنة 2012 م المرج مخدرات، يحيى زكريا احمد إبراهيم سن 28 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه في القضية رقم 3667 لسنة 2012 م العبور – القليوبية سرقة، عمرو محمد عبد الفتاح متولي سن 20 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة شبرا والسابق اتهامه في القضية رقم 11228 لسنة 2012 م المرج سرقة».

وتم ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة رقم ق و 2164 ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون موديل 2011 م ملك وقيادة الثالث وبتفتيشهما عثر بحوزتهم على 15 مفتاح مصطنع لسيارات ماركات مختلفة.

وبمواجهتهما بمعرفة الرائد محمد عصام رئيس مباحث الشروق اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية وبتطوير مناقشتهما اعترفوا بارتكاب الحوادث التالية :-«سرقة السيارة رقم ق و 2164 ماركة شيفورليه قضى اللون موديل 1995 ملك المواطن شريف محمد خضر سن 27 سائق ومقيم محافظة الشرقية والمحرر بشأنها المحضر رقم 2118 لسنة 2014 م جنح الشروق والتحصل من المجني عليه على مبلغ مالى وقدره 15 ألف جنيه دون رد السيارة، سرقه السيارة رقم 16662 نقل سوهاج ماركة شيفورليه بيضاء اللون موديل 1999 م ملك المواطن عماد شنوده عويضه بطرس سن 24 سائق ومقيم بالسويس والمحرر بشانها المحضر رقم 2128 لسنة 2014 م جنح الشروق والتحصل من المجنى عليه على مبلغ مالى وقدره 20 الف جنيه دون رد السيارة».

> وقد تم بارشادهما ضبط السيارتين بمكان اخفاءهما كما اضافوا بمساومة مالكي باقي السيارات أرقام :- «و هـ ج 9614 ماركة شيفورليه بيضاء اللون موديل 2013 م ملك المواطن شعبان محمود شاكر محمد سن 49 تاجر ومقيم مافظة بنى سويف والمحرر بشانها المحضر رقم 1960 لسنة 2014 م جنح لشروق وإعادة السيارة لمالكها مقابل بملغم مالى وقدره 12 ألف جنيه ، ر ب ج 3578 نصف نقل ماركة شيفورليه بيضاء اللون ملك المواطن سعيد عبد الله طلبه إبراهيم سن 34 ميكانيكى ومقيم محافظة الشرقية والمحرر بشانها المحضر رقم 1952 لسنة 2014 م جنح الشروق بتاريخ ورد السيارة لمالكها مقابل مبلغ مالى وقدره 15 الف جنيه ، ر ب هـ 3796 ماركة شيفروليه بيضاء اللون موديل 1997م ملك المواطن محمدى أحمد إبراهيم شعبان سن 54 مزارع ومقيم محافظة الغربية والمحرر بشأنه المحضر رقم 1972 لسنة 2014م جنح الشروق بتاريخ 25/4/2014م ورد السيارة لمالكها مقابل مبلغ مالى وقدره 10000 جنيه ، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة».

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابات المختصة التي تولت التحقيق .