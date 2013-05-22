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هجوم مسلح على أحد المصارف بسبها.. وانفجار بأحد مساجد البيضاء بليبيا

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هجوم مسلح على أحد المصارف بسبها.. وانفجار بأحد مساجد البيضاء بليبيا هجوم مسلح على أحد المصارف بسبها.. وانفجار بأحد مساجد البيضاء بليبيا

ذكرت السلطات الليبية أن مصرف الجمهورية فى مدينة سبها بالجنوب الليبى تعرض اليوم الأربعاء للسطو من قبل مجموعة ليبية مسلحة مجهولة.

وقالت السلطات إن مجموعة مسلحة قامت اليوم بالاقتحام والسطو على مصرف الجمهورية بسبها وسرقة مبالغ مالية وعن عملية السطو أسفرت عن إصابة اثنين من عملاء المصرف تصادف وجودهم وقت الحادث وقد لاذ المهاجمون بالفرار.

وفى سياق آخر وقع انفجار بمسجد بلال بن رباح بمدينة البيضاء بالشرق الليبى، وأعلن المجلس المحلى للمدينة أن الانفجار بسبب رفض إخلاء البعض إخلاء غرف بالمسجد لإجراء عملية توسع بالمسجد وقامت بالاعتداء على المشرفين على المسجد وإلقاء عبوة ناسفة فى الفناء لم ينتج عنها أضرار.

وقد سارعت قوات الأمن إلى موقع الحادث وقامت بإلقاء القبض على الذين قاموا بعملية التفجير وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهم.

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مصر 365