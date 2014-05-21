أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

علي زيدان: الأوضاع في ليبيا الآن لن تنجلي إلا بإزاحة المؤتمر الوطني العام

Google+ Print
علي زيدان: الأوضاع في ليبيا الآن لن تنجلي إلا بإزاحة المؤتمر الوطني العام علي زيدان: الأوضاع في ليبيا الآن لن تنجلي إلا بإزاحة المؤتمر الوطني العام

علي زيدان

قال رئيس الوزراء الليبي المعزول على زيدان، في مقابلة خاصة مع DW عربية، إن “الأوضاع في ليبيا الآن لن تنجلي إلا بإزاحة المؤتمر الوطني العام وتكليف هيئة كتابة الدستور بالقيام ببعض مهامه، على أن يكون هذا التكليف محدودا”. كما دعا زيدان إلى “الانضمام إلى ما وصفه بالحراك الشعبي الموجود الآن بين الجيش والشعب والحد من نشاط الكتائب المسلحة وتحقيق الأمن والسلام”، في البلاد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يستشف من كلامه هذا بأنه يؤيد ظاهرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال: “إنها ليست ظاهرة السيد خليفة حفتر وحده، بل ظاهرة الشعب الليبي كله”. وكشف رئيس الوزراء الليبي السابق عن إعلان المزيد من القوات المسلحة الليبية انضمامها لحفتر.

كما قال زيدان إن العديد من مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى نحو 45 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني وبعض أعضاء المجلس الانتقالي السابق، كل هذه العناصر اجتمعت من أجل إيجاد مخرج للبلاد.

وإذ دعا زيدان الشعب الليبي إلى الانخراط بقوة في الانتخابات القادمة ترشيحا وانتخابا، فإنه شدد على ضرورة أن يختفي المؤتمر الوطني العام من الحياة العامة وألا يكون له أي دور. وردا على سؤال حول ما يقال عن وجود تدخلات خارجية في الشأن الليبي أكد زيدان أن “هذا الأمر يحسمه الليبيون، إذا فوتوا على هذه الأطراف التدخل، فإنها لن تجد أي سبيل”. كما أكد على أنه في تواصل مع مختلف “الدول الصديقة والدول العربية من أجل إجلاء الكثير من الأمور وترتيب العديد من القضايا، حتى يتم المسار بكيفية أفضل”، حسب تعبيره.

يشار إلى أن زيدان فرّ من ليبيا في شهر مارس الماضي بعد أن عزله المؤتمر الوطني العام، إثر حين حجب الثقة عن حكومته وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي