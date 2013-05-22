أمريكا وحلفاؤها على استعداد لمضاعفة المساعدات للثوار فى سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إن الولايات المتحدة وحلفاءها العرب والأوروبيين سيضاعفون الدعم الذى يقدمونه للمعارضة السورية لمساعدتها فى "النضال من أجل حرية وطنهم" إذا لم يشارك نظام الرئيس بشار الأسد فى محادثات السلام بنية مخلصة.

ويقول كيرى إنه إذا لم يستطع العالم إيجاد مسار نحو نتيجة تفاوضية، فستكون النتيجة المزيد من المساعدات للثوار السوريين، وأدلى كيرى بتصريحاته قبيل انعقاد المؤتمر يضم إحدى عشرة دولة فى الأردن اليوم.

وشدد كل من كيرى ووزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، مع ذلك، على أن الهدف هو جمع الحكومة والمعارضة السوريتين فى محادثات بشأن انتقال سياسى، ويأمل الدبلوماسيون أن تبدأ المحادثات الشهر المقبل فى جنيف.