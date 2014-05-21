وصول أول حاوية لمفاعل الامارات للطاقة السلمية

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة وصول حاوية المفاعل لأولى محطات الطاقة النووية السلمية في الدولة بموقع براكة بإمارة أبوظبي.

واطلع سمو الشيخ منصور بن زايد برفقة رئيسة كوريا الجنوبية على شرح موجز من المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على التقدم الحاصل في الأعمال الإنشائية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي وأحدث مستجدات المشروع وآخر الإنجازات.

وقام مسؤولو مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" بشرح المستجدات التي تضمنت التحسينات في مستويات السلامة بالموقع والتطورات الإنشائية ومركز التدريب على أجهزة المحاكاة الفريد من نوعه والذي افتتح في الشهر الماضي وبرنامج تنمية القدرات البشرية التابع للمؤسسة "رواد الطاقة" والجهود التي تبذلها المؤسسة في توعية المجتمع.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن سعادته بهذا الحدث التاريخي في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي حيث يعد وصول حاوية المفاعل إنجازا مهما ودليلا قاطعا على العلاقة الدولية الوثيقة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وأهمية التعاون المثمر بين البلدين في السعي إلى إنجاح هذا المشروع وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأضاف سموه : "إن للطاقة النووية السلمية دورا مهما لمستقبل دولتنا، فهذه المحطات ستوفر لنا الطاقة الكهربائية التي نحتاجها لتلبية متطلباتنا، إضافة إلى أن البرنامج سيوفر العديد من الفرص المهمة للكوادر الوطنية وبالتالي تعزيز مهاراتهم ومعارفهم للمساهمة في الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات".

مذكرات تفاهم

ومن جانبها قالت بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية " لقد أسعدني تواجدي هنا اليوم لأشهد وصول حاوية المفاعل للمحطة الأولى بموقع براكة، وأرى أن الأعمال الإنشائية في محطة براكة للطاقة النووية في دربها لتحقيق النجاح ولتكون إحدى الركائز الأساسية في تطوير علاقاتنا المتينة مع دولة الامارات العربية المتحدة ".

كما شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان و الرئيسة الكورية بارك كون هيه أثناء الزيارة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين مؤسسة الامارات للطاقة النووية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية بهدف تطوير برنامج للتعيين المباشر لخريجي الطاقة النووية من جمهورية كوريا الجنوبية.

وكانت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وكيبكو والمؤسسة الكورية للتعاون النووي الدولي لتطوير برامج تدريبية وفرص عمل في قطاع الطاقة النووية للطلبة من البلدين.

أما الاتفاقية الثالثة فقد وقعت بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وكيبكو ومقاولي كيبكو الثانويين سعيا إلى تطوير قطاعات صناعية محلية للخدمات النووية في الدولة.

وتعد حاوية المفاعل من أهم العناصر في محطة الطاقة النووية ومن أكبرها وهي أيضا واحدة من طبقات السلامة العميقة العديدة التي تضمن سلامة المحطات حيث إن جميع التفاعلات النووية تجري داخل حاوية المفاعل بطريقة مراقبة وآمنة تماما لإنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة دولة الإمارات.

وشهد الاحتفالية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ، ومن الجانب الكوري يون بيونغ - سي وزير الخارجية ويون سانغ - جيك وزير التجارة والصناعة والطاقة وكوون هاي - ريونغ سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة وأعضاء الوفد المرافق لرئيسة كوريا الجنوبية. كما شهد الاحتفالية عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والمدعوين .

إنجاز

وبهذه المناسبة قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "يشرفنا أن نرحب بضيوفنا ووفودنا اليوم في موقع براكة موقع إنشاء أولى محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات، ومع تحقيق هذا الإنجاز المهم المتمثل في وصول حاوية المفاعل الأول أود أن أؤكد أن مؤسسة الامارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ مازالتا تسيران على الدرب الصحيح لاستكمال المحطة الأولى والمقرر إنهاؤها عام 2017.

" وأضاف الحمادي : " نحن ملتزمون باتباع أعلى المعايير العالمية في جميع العمليات ابتداء من الإنشاءات وحتى التشغيل، وأنا فخور بوتيرة العمل الجارية في موقع براكة وتفاني الموظفين في العمل وفقا لأعلى معايير السلامة والجودة " .