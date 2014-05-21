محمد بن راشد يؤكد أهمية صقل مواهب الشباب الشعرية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية تشجيع الشباب العربي على صقل مواهبهم الشعرية، والتفاعل الإيجابي بأسلوب عصري مع المشهد الثقافي العربي عموماً.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر سموه في زعبيل، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أعضاء لجان التحكيم، والفرز، ونبض الصورة من شعراء دول مجلس التعاون الخليجي القائمين على برنامج «البيت» الشعري، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد للتراث، بمشاركة كوكبة من الشعراء العرب، الذي يعد من أكبر المسابقات الشعرية في المنطقة كونه يتيح الفرصة للشباب العرب، للمشاركة وإطلاق مواهبهم الشعرية والأدبية ضمن ثلاث عشرة حلقة تلفزيونية، تبث من قناة سما دبي، وختامها سيكون الاثنين المقبل.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشعراء القائمين على إدارة برنامج «البيت»، وأثنى سموه على فكرة تنظيم المسابقة، التي تعنى بالشعر النبطي تحديداً ووصفها بأنها خطوة جيدة على طريق إبراز دور الشعر في حياة المجتمعات العربية، وأهمية تشجيع الشباب العربي على صقل مواهبهم الشعرية، والتفاعل الإيجابي بأسلوب عصري مع المشهد الثقافي العربي عموماً.

وقد ألقى أحد الشعراء قصيدة أمام سموه، والحضور أشاد من خلالها بنهضة دولة الإمارات، وبرعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحركة الأدبية والثقافية في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذا بالنسبة للوطن العربي ويذكر أن للمسابقة جائزتين قيمة كل واحدة منها مليون درهم، الأولى جائزة « شطر البيت»، والثانية جائزة «نبض الصورة».