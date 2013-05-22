تونس: جماعة "أنصار الشريعة" تعد بمفاجأة بعد حظر مؤتمرها السنوى

وعدت جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة، اليوم بمفاجأة، قالت إنها سوف تقصم ظهور أعداء الدين فى تونس وذلك بعدما منعتها الحكومة من عقد مؤتمرها السنوى الثالث الذى كان مقررا الأحد فى مدينة القيروان التاريخية.

وقالت الجماعة فى بيان نشرته على صفحتها فى فيسبوك "انتظروا من أنصار الشريعة بالقيروان مفاجأة، سوف تقصم ظهور أعداء الدين وستزيدهم غيظا و ذلا، وستشفى صدور الموحدين وكل من وقف معنا فى مثل هذه الظروف الصعبة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت قد جرت مواجهات عنيفة فى حى التضامن الشعبى وسط العاصمة بين الشرطة ومئات من السلفيين المحتجين على منع مؤتمر جماعة أنصار الشريعة، وأسفرت المواجهات عن مقتل متظاهر وإصابة 6 آخرين وجرح 21 رجل أمن، أحدهم فى حالة خطرة، بحسب ما أعلن الاثنين محمد على العروى الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية.