اتحاد هندسة القاهرة يدعو للتظاهر اليوم اعتراضا على مقتل إسلام غانم

دعا اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة للتجمع غدا فى محيط الكلية للبدء بمظاهرات تعبر عن غضبهم الشديد بسبب مقتل الطالب إسلام محمد أحمد، فى اشتباكات أمس الثلاثاء، بين طلاب الإخوان وقوات الأمن.

وأعلن الاتحاد، فى بيان له، حزنه الشديد لمقتل الطالب إسلام محمد أحمد والشهير بـ"إسلام غانم" الطالب بالفرقة الرابعة قسم الكيمياء، الذى أصيب بطلقات خرطوش فى صدره وبطنه فى الاشتباكات، مؤكدا أنه لن ينسى مقتل الطالب محمد رضا، الذى توفى أيضا داخل أسوار الكلية فى الفصل الدراسى الأول.

وطالب الاتحاد، فى بيانه، برحيل قوات الأمن بمحيط جامعة القاهرة لأنها غير قادرة على التعامل مع الطلاب.