رئيس المنظمة العربية للسياحة: مصر تضع خطة ضخمة للترويج السياحى

قال الدكتور بندر بن فهد، رئيس منظمة السياحة العربية، إنه يشكر الدكتور هشام زعزوع على دعوته لزيارة مصر، وعلى الجهود المبذولة من الحكومة المصرية، وخطوط الطيران لتنشيط السياحة العربية بالبحر الأحمر.

وأضاف رئيس منظمة السياحة العربية، أثناء المؤتمر الصحفى بالوفد السعودى، بأحد فنادق منطقة سهل الحشيش، مساء الثلاثاء، أنه التقى فى مدينة دبى مع الدكتور إبراهيم محلب، وناقشا سبل تطوير السياحة العربية فى مصر، مؤكدا أن الظروف الراهنة تسببت فى خسائر كبيرة فى النشاط السياحى، تعدت المليارات، لافتا إلى أن النشاط السياحى يستحق التكاتف من أجله، فمن المتوقع أن يطوف العالم كسائحين فى عام 2014 مليار و200 سائح، وفتح 450 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر تضع خطة ترويجية ضخمة لجذب السياحة العربية.

وأوضح "بن فهد"، أن المنظمة العربية للسياحة، وضعت برنامج لتنظيم العديد، من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية، وأولها فى مدينة شرم الشيخ، والتى ستكون فى السياحة الإلكترونية، مشيرا إلى تدشين خط طيران بين جدة والغردقة، سيساهم بشكل كبير فى رفع مستوى النشاط السياحة بين مصر والسعودية، مضيفاً، "أطلقنا برامج سياحية باسم "رحال" واعرف وطنك" بمدينة الطائف لاختيارها مدينة المصايف العربية لعام 2014، وكذلك اخترنا عدة عواصم سياحة"، موضحا عدم إغفال أن هناك معوقات، خاصة الأمنية.



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