أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هشام زعزوع: أسعار وبرامج جديدة لجذب وتنشيط السياحة العربية

Google+ Print
هشام زعزوع: أسعار وبرامج جديدة لجذب وتنشيط السياحة العربية هشام زعزوع: أسعار وبرامج جديدة لجذب وتنشيط السياحة العربية

أعلن هشام زعزوع وزير السياحة عن تقديم عروض وبرامج وأسعار جديدة للأشقاء العرب فى الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك من أجل العمل على تنشيط وجذب السياحة العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الثلاثاء، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الحمر والدكتور بندر الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بمنتجع تروبيتال السياحى بسهل حشيش، على هامش تدشين أول خط طيران مباشر من الغردقة إلى جدة لدعم السياحة العربية.

وقال زعزوع، إن نسب إشغال السياحة العربية الوافدة خلال الفترة الماضية إلى لا تتعدى 20%من حجم السياحة، وهى النسبة التى تعد ضئيلة جدا، مرجعا ذلك إلى عدم التسويق الجيد وعدم وجود خطوط طيران ووسائل انتقال وربط بين المدن السياحية والعواصم العربية.

وأكد الوزير أنه حان الوقت للعمل على توفير ذلك، ملحا إلى أنه يتم تحقيق ذلك، مشيرا إلى عمل رحلات إقامة لمدة 3 ليال بأسعار 400 دولار فقط شاملة الانتقال والإقامة الكاملة للعمل على جذب السائح العربى، بجانب تيسير الإجراءات فى الموانئ فيما يخص سيارات "التربتك"، والتوسع فى حملة وزارة السياحة للعرب بعنوان "وحشتونا".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر