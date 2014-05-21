هشام زعزوع: أسعار وبرامج جديدة لجذب وتنشيط السياحة العربية

أعلن هشام زعزوع وزير السياحة عن تقديم عروض وبرامج وأسعار جديدة للأشقاء العرب فى الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك من أجل العمل على تنشيط وجذب السياحة العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الثلاثاء، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الحمر والدكتور بندر الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بمنتجع تروبيتال السياحى بسهل حشيش، على هامش تدشين أول خط طيران مباشر من الغردقة إلى جدة لدعم السياحة العربية.

وقال زعزوع، إن نسب إشغال السياحة العربية الوافدة خلال الفترة الماضية إلى مصر لا تتعدى 20%من حجم السياحة، وهى النسبة التى تعد ضئيلة جدا، مرجعا ذلك إلى عدم التسويق الجيد وعدم وجود خطوط طيران ووسائل انتقال وربط بين المدن السياحية والعواصم العربية.

وأكد الوزير أنه حان الوقت للعمل على توفير ذلك، ملحا إلى أنه يتم تحقيق ذلك، مشيرا إلى عمل رحلات إقامة لمدة 3 ليال بأسعار 400 دولار فقط شاملة الانتقال والإقامة الكاملة للعمل على جذب السائح العربى، بجانب تيسير الإجراءات فى الموانئ فيما يخص سيارات "التربتك"، والتوسع فى حملة وزارة السياحة للعرب بعنوان "وحشتونا".