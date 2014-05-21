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مذكرة للهيئة القبطية ضد الشرطة الهولندية عقب الاعتداء على مواطن مصرى

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مذكرة للهيئة القبطية ضد الشرطة الهولندية عقب الاعتداء على مواطن مصرى مذكرة للهيئة القبطية ضد الشرطة الهولندية عقب الاعتداء على مواطن مصرى

قررت الهيئة القبطية الهولندية، تقديم مذكرة شارحة بالصور والفيديوهات تكشف ما حدث ضد أسرة المصرى عادل عدلى شكرى وزوجته أمام السفارة المصرية بهولندا، واعتداء الشرطة على زوجته، وكسر يدها اليمنى، واعتقاله لمدة 5 ساعات.

وقال عصام عبيد، المتحدث الرسمى للهيئة القبطية الهولندية، إن المذكرة أعدت من المكتب القانونى للهيئة، وشرح فيها تفاصيل الاعتداء كاملة التى حدثت ضد المواطن المصرى عادل عدلى شكرى وزوجته وأولاده بالصور والفيديوهات.

وأضاف "عبيد"، أن أعضاء الهيئة القبطية الهولندية على رأسهم بهاء رمزى، وسامح سوريال وجون سدراك، جمعوا كل البيانات الخاصة بالحادث اعتداء ضابط من الشرطة الهولندية ضد عادل عدلى، عقب خروجه من السفارة المصرية بعد أن أدلى بصوته الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار المتحدث الرسمى للهيئة القبطية الهولندية، إلى أن المذكرة الشارحة توضيح كيف حدث الاعتداء على الزوجة المصرية وإصابتها بكسر فى اليد اليمنى، إثر سقوطها على الأرض من قبل الضابط الذى دفعها على الأرض فى واقعة تعد خروجا عن ميثاق حقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة القبطية الهولندية فى المذكرة المقدمة للخارجية المصرية، ولوزير خارجية بالتدخل وفتح تحقيق رسمى فى الواقعة. مؤكدة تقدمها بمذكرة أخرى للبرلمان الهولندى و3 من أعضائه تطالبهم بفتح تحقيق رسمى.

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