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فرنسا: على الأسد تسليم السلطة لإنهاء الحرب

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فرنسا: على الأسد تسليم السلطة لإنهاء الحرب فرنسا: على الأسد تسليم السلطة لإنهاء الحرب

قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس اليوم الأربعاء، إن على الرئيس السورى بشار الأسد تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية حتى تكون هناك فرصة لنجاح مؤتمر السلام الذى تدعمه الولايات المتحدة وروسيا.

وقال فابيوس قبل اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا فى العاصمة الأردنية عمان "من الواضح تماما أن الهدف الرئيسى لهذا المؤتمر المقترح هو تشكيل حكومة انتقالية لسوريا تضطلع بالسلطة التنفيذية الكاملة".

ومضى يقول "موقف فرنسا هو.. أنه يجب أن تكون هناك هيئة انتقالية تضطلع بالسلطة التنفيذية كاملة، هذا يعنى فى الحقيقة أن السلطات التى يتمتع بها الرئيس الآن ستنقل إلى الهيئة الانتقالية، هذا واضح".

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