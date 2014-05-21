قوات «درع ليبيا» الوسطى تصل إلى طرابلس تلبية لتكليف «بو سهمين»

وصلت تعزيزات عسكرية ليبية، الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس لتأمين المدينة، وقال مصدر عسكري ليبي إن «قوات درع ليبيا الوسطي قد وصلت إلي العاصمة الليبية طرابلس قادمة من مدينة مصراتة (شرق) وبرفقتها 1000 آلية عسكرية و4000 جندي ومقاتلين من الثوار، تلبية لتكليف القائد الأعلى للجيش نوري أبوسهمين (رئيس المؤتمر الوطني العام)، وذلك لتأمين العاصمة الليبية طرابلس نظرا للمحاولات الانقلابية، بحسب رسالة أبو سهمين لقوات الدرع».

وتعد قوات درع ليبيا الوسطي والمؤلفة من مقاتلين وجنود نظاميين وهي قوة احتياطية للجيش الليبي، وهي من أقوي كتائب الجيش وأكثرها تسليحاً وعتاداً وكانت تشرف على تأمين المنطقة الجنوبية في البلاد.

وبحسب بيان لقوات الدرع تلقت «الأناضول» نسخة منه فإنها «دعت كافة الأطراف المتنازعة لتحكيم العقل وتجنب الاقتتال وإراقة الدماء وترويع المدنين في هذه الأشهر الحرم»، مؤكدة انحيازها الكامل لإرادة الشعب وخياراته، فضلاً عن عدم عرقلة مسار التحول الديمقراطي، في إشارة لولائها للبرلمان الليبي.

وأبدت القوات استعدادها للعب دور بين كافة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار، داعية البرلمان والحكومة أن يكونوا على قدر المسؤولية بهذه الفترة وتغليب المصلحة الوطنية وإنقاذ البلاد من الهاوية، بحسب البيان.