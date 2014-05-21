أنصار الفيدرالية بشرق أوكرانيا يستولون على 11 لجنة انتخابية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، الثلاثاء، أن قوات الدفاع االذاتي (أنصار الفيدرالية) استولت على 11 لجنة انتخابية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية.

ووفقا للتقرير الذي أوردته وكال «ريا نوفوستي» الروسية، فانه تم الاستيلاء على 6 لجان انتخابية في منطقة دونيتسك و5 لجنان في منطق لوجانسك .

وقالت منطقتا دونيتسك ولوجانسك اللتان صوت مواطنيهما لصالح الانفصال عن أوكرانيا في استفتاءين في 11 مايو الجاري إنهما لن تشاركان في الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في 25 مايو في أوكرانيا.