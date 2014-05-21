«صباحي»: مشروعي لا يتعاون مع رجال الأعمال «محاسيب جمال مبارك»

كشف حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، أن مشروعه يسمح لكل رجل أعمال شريف أن ينمو باستثماره عن كل العصور السابقة، مشيرا إلى أن لديه موقف من رجال الأعمال الفاسدين أو رأسمالية المحاسيب الذين حصلوا على تأشيرة أعمالهم من جمال مبارك أو حسن مالك وكونوا ثرواتهم من الاحتكار والقوانين الفاسدة وعددهم لا يتجاوز الـ 10 %، وإذا طهرنا أنفسنا سنتيح الفرصة للاستثمار وزيادة أسهم الـ90% الآخرين لأنهم الأنفع للاقتصاد المصرى.

وأضاف صباحي أن رجال الأعمال لديهم مصالحهم الخاصة ويتعاملون مع المرشح المنافس على أنه مرشح الدولة من الأجهزة والوزارات بغض النظر عن حظوظه فى الفوز ولكنهم يرون فيه إنه مرشح الدولة ويخشون التضحية بمصالحهم واستثماراتهم لإعلان مواقف معادية مع الدولة، مبديا ثقته فى فرصته الكبيرة في الفوز.

وأشار صباحي إلى أن برنامجه الرئاسي حريص على تطبيق الدستور، موضحا أن أفضل ما يمكن أن يقوم به الرئيس هو تطبيق باب الحريات.

وكشف أنه حال فوزه سيغير قانون عدم الطعن على عقود الدولة وسيعرض كل مشروعات القوانين وغيرها على البرلمان القادم، موضحا أن استراتيجيته تتركز فى تصحيح الخلل في الموازنة العامة باعتبارها أهم مواردنا المالية وسيتم وقف دعم الأغنياء واستغلال الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة.