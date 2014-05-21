رئيس أركان القوات الجوية الليبية: الإخوان يحتلون مطار «معيتيقة»

قال العميد الطيار آدم صقر الجروشي، رئيس الأركان القوات الجوية الليبية السابق، إن مطار معتيقة محتل من الإخوان والقاعدة وقد تم تسيير 224 رحلة جوية من معيتيقة إلى تركيا وسوريا تنقل وتجلب السلاح والمرتزقة من كل الجنسيات.

وأضاف في مداخلة على قناة ليبيا الدولية، أعلنها لكم صراحة “هؤلاء الإرهابيون كانوا يمنعوننا نحن ضباط الجو من الدخول إلى القاعدة وهم من يسيطر على مخازن السلاح وقطع غيار الصواريخ والطائرات والسجون وكل شيء، حتى السيارات التي كانت تأتي لسلاح الجو كانو يأخذوها منا ورئاسة الأركان تتستر عليهم”.