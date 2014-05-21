غدًا.. الاتحاد الأوروبى و7 دول تشارك باحتفالية الإسكندرية بعيون جديدة

ينظم الاتحاد الأوروبى ومكتبة الإسكندرية وبمشاركة 7 دول وهى إيطاليا، وأسبانيا، ومصر، ولبنان، والأردن، وتونس، وفلسطين احتفالية "الإسكندرية بعيون جديدة " فى إطار مبادرة" الواقع المدعم بالخيال الخاصة بمشروع "التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط"، وذلك فى الفترة من 21 إلى 22 مايو الحالى.

جدير بالذكر، أن مشروع "التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط" هو مبادرة للتعاون الدولى تمولها دول الجوار الأوروبية ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المستدام والمنسجم على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك عن طريق التعامل مع التحديات المشتركة والإمكانات الذاتية .

كما يقوم المشروع بتمويل مشروعات التعاون للإسهام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية لمنطقة البحر المتوسط .

ومن منطلق اللقاء الضوء على مدينة الإسكندرية على الخريطة السياحية، حيث تعتبر مكتبة الإسكندرية واجهة سياحية فريدة ومركزا ثقافيا مهما ومعلما من أهم معالم مدينة الإسكندرية.

لذا تم اختيار مكتبة الإسكندرية لتقديم احتفالية "الإسكندرية بعيون جديدة" فى الفترة من 21 إلى 22 مايو الجارى من خلال تقديم عرض ثلاثى الأبعاد باستخدام تقنية جديدة (الواقع المعزز) على واجهة مكتبة الإسكندرية لإحياء تراث وتاريخ مدينة الإسكندرية منذ إنشائها حتى نهاية الفترة الكلاسيكية، سيشمل العرض على مراحل إنشاء مدينة لإسكندر الأكبر، مناظر ولقطات خاصة لمدينة الإسكندرية القديمة، صور بتقنية الثرى دى للمبانى التاريخية الرئيسية فى المدينة مثل الفنار، السرابيوم، المكتبة القديمة، البانيوم، الاستاد ، وعلماء مكتبة الإسكندرية، ولقطات للقصور الملكية القديمة، والمسرح الرومانى، صور لانهيار فنار الإسكندرية، والآثار الغارقة ويأتى ذلك بهدف دعم وترويج وتعزيز السياحة الثقافية والتراث الثقافى والطبيعى.

وأكدت رشا العزايزى المتحدث الرسمى لوزارة السياحة التقدير البالغ من الوزارة لمثل هذه الأحداث والاحتفاليات التى تؤكد الاستقرار والأمان فى البلاد، إضافة إلى تصحيح الصورة الذهنية لدى العالم الخارجى كما سوف يكون لها أثر إيجابى فى النهوض بمنتج السياحة الثقافية بشكل خاص والعمل على دعم صناعة السياحة بشكل عام من منطلق كونها ركيزة أساسية للاقتصاد القومى.