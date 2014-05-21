كارباخال: نهائي دوري الأبطال؟ إنه حلم الطفولة

(إفي): قال الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني داني كارباخال اليوم إن اللعب في نهائي دوري الأبطال، الذي سيخوضه فريقه السبت المقبل بملعب النور في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد، كان منذ عام "حلما لا يمكن تخيله".

وقال اللاعب اليوم في تصريحات للصحفيين عقب مران للفريق "تفصلنا أربعة أيام عن نهائي دوري الأبطال وأتمنى أن أحصل على فرصة عيش هذه اللحظة داخل المستطيل الأخضر، هذا الأمر كان لا يمكن تخيله بالنسبة لي منذ عام".

وأضاف كارباخال "إنه حلم الطفولة والآن أمامي فرصة للعيش داخله في العالم الحقيقي.. إنها أهم مباراة في العام وستكون نزالا قويا ستحدد نتيجته تفاصيل صغيرة".

وتابع الظهير الأيمن "الضغط على كلا الفريقين سيكون واحد، بالنسبة لنا ربما يكون السعي وراء اللقب العاشر ولهم الأول، لذا أعتقد أن الضغط والترشيحات ستوزع مناصفة بين الفريقين".

وبخصوص مدرب الفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أضاف "تشعر بالمسئولية معه وبتطور قدراتك كلاعب وتتحسن، في بداية الموسم لم تكن لدي الثقة الكافية بسبب النجوم الذين كانوا حولي، ولكنه نجح في اخراج الأفضل لدي وباقي اللاعبين أيضا".