خوانفران: ستكون سعادة لا مثيل لها أن نلمس كأس دوري الأبطال

(إفي): صرح مدافع فريق أتلتيكو مدريد، خوانفران توريس، اليوم أنه يرغب بشدة في اقتراب موعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وفي تقديم فريقه "لمباراة كبيرة والفوز بالكأس"، في الوقت الذي أكد فيه أن فوز الفريق باللقب ليصبح الأفضل في قارة أوروبا هو "أقصى ما يتمناه".

وصرح خوانفران في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) "ستكون سعادة لا مثيل لها أن نلمس الكأس، بالطبع بعد الفوز بالنهائي، ننتظر النهائي بشغف".

وعن أدائه في نصف النهائي وتقديمه لمستوى كبير في مركز الظهير الأيمن أمام تشيلسي قال "قدمنا مباراة كبيرة وفي ملعب صعب للغاية وأمام منافس مهم للغاية. بالنسبة لي نجحت في لعب مباراة جيدة، وكنت سعيد الخط لمشاركتي في تسجيل هدفين. أن يسجل زميل لي هدفا من تمريرة خاصتي أشعر بنفس السعادة كما لو كنت أنا من هز الشباك".

واعترف اللاعب "تطورت بالشكل المماثل الذي تطور عليه الفريق منذ تولي المدرب (الأرجنتيني دييجو سيميوني) القيادة. أصبحنا شيئا فشيئا فريقا كبيرا، وجميعنا تحسن أدائه.

حاولت دائما تحسين عيوبي او الأشياء التي لا استطيع فعلها بشكل جيد، وبفضله والمدرب الثاني (خيرمان بورجوس) والمعد البدني (اوسكار اورتيجا) أصبحت مع الوقت مدافعا كبيرا".

وعن مواجهته لفريقه السابق الذي تدرب بصفوف الناشئين فيه، قال "أنا ممتن للغاية لريال مدريد على السنوات التي قضيتها هناك وكيفية تأهيلهم لي. هذا لن يناقشني أحد فيه ولا سينزعه مني أحد، لكن منذ وصولي لأتلتيكو وأنا لا اهتم سوى بألوان قميصه لأنه من بين الأفضل، وأسعى دوما للتحسين من نفسي".

وحول خسارة أتلتيكو في مباراتي نصف نهائي كأس الملك أمام الريال، قال "ينبغي نسيان كل الماضي، والتفكير في الحاضر الجميل للغاية. أتمنى أن نخرج منتصرين في هذا النهائي".