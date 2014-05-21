برشلونة يمدد عقد حارس الفريق الرديف لثلاثة مواسم من أجل تصعيده

(إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم تمديد عقد حارسه، جوردي ماسيب، الذي لعب هذا الموسم بصفوف الفريق الرديف، حتى يونيو 2017 وبشرط جزائي يبلغ 35 مليون يورو.

كان ماسيب مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2015 ولكن قرار إدارة النادي بتجديده لعامين إضافيين يؤكد انضمامه الوشيك لصفوف الفريق الأول بقيادة المدرب الجديد لويس إنريكي.

ولم يتبق سوى معرفة إذا كان ماسيب سيكون الحارس الثاني أم الثالث للفريق الأول لبرشلونة، حيث تخطط الإدارة للتعاقد مع حارس جديد بعد إعلان ضم الألماني مارك أندري تير شتيجن من صفوف بروسيا مونشنجلادباخ، وذلك بعد الإستغناء عن خوسيه مانويل بينتو ورحيل فيكتور فالديس.

وقدم ماسيب (25 عاما) موسما جيدا بصفوف الفريق الرديف بقيادة المدرب اوسيبيو ساكريستان.