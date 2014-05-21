سواريز: أنا في أفضل حال ومستعد للمونديال

(إفي): قال المهاجم الأوروجوائي اليوم إنه في أفضل حال و"مستعد" لمبارايات منتخب بلاده في كأس العالم 2014 بالبرازيل والذي سينطلق الشهر المقبل.

وقال لاعب ليفربول الإنجليزي لدى وصوله لمطار مونتفيديو "أنا في أفضل حال عقب أيام الراحة التي حصلت عليها ومستعد الآن للانضمام لتدريبات المنتخب".

وأضاف سواريز الذي حصل هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، حيث سجل كل منهما 31 هدفا في مسابقة الدوري المحلي للنادي الذي يلعب له "كأس العالم حافز كبير لأي لاعب، بالنسبة لنا الحافز أكبر بسبب التضحيات التي قمنا بها من أجل التأهل".

واحتل الـ"سيليستي" المركز الخامس في تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة للمونديال واضطر لخوض ملحق أمام الأردن للحصول على بطاقة التأهل.

وأشار المهاجم إلى أنه يشعر بـ"فخر كبير" عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بسبب المستوى الذي قدمه.

وعن عدم قدرة فريقه على التتويج بلقب الـ"بريميير" الذي ذهب لمانشستر سيتي قال "هدفنا منذ البداية كان التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، بعدها جاءت فرصة الصراع على اللقب، ولكن في النهاية لم ننجح".

وتلعب أوروجواي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من إنجلترا وإيطاليا وكوستاريكا.