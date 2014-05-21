اجتماعات لـ”النور” بالدقهلية لدعم السيسى

نظمت أمانة حزب النور بمدينة المنصورة اليوم اجتماع من أجل تنظيم عمل الحملة الشعبية لحزب النور لدعم المشير عبدالفتاح السيسي وقد تم الاتفاق على عدد من الفاعليات الكبرى خلال الأيام القادمة سوف يعلن عنها تباعًا.

وقال نادر قاسم خلال اجتماعه مع أعضاء الحزب اليوم على ضرورة العمل وبكل قوة في المرحلة المقبلة من أجل حشد الجماهير لانتخاب المشير، موضحًا أن الكثيرين يتسببون بغير قصد في تثبيط الناس عن انتخاب المشير بجمل نحو المشير ناجح ناجح، مؤكدًا أنه وإن كنا سينجح فنجاحه ب 90% خير من نجاحه بـ 60% حتى لا يكون هناك مبرر لأحد في الحديث عن الشرعية وغيرها من الخرافات.

وأكد أن دعم المشير إنحياز للدولة المصرية، وحرصًا منا على عدم تكرر النموذج السوري أو الليبي أو العراقي، مشيرًا إلى أن دعم الحزب له لن يتوقف عند مجرد حشد الجماهير للتصويت له بل بحشد الطاقات بأكملها خلفه بعد نجاحه.