بالصور.. 4 وقفات ومسيرة ينظمها مؤيدو السيسي بأسيوط‎

نظمت حملة مستقبل وطن وشباب حملة المشير عبد الفتاح السيسي والحملة الشعبية لدعم المشير وحركة تمرد وعدد من القوي السياسية بأسيوط 4 وقفات ومسيرة يدعون فيها المواطنين لانتخاب المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

كانت الوقفات بميدان المجذوب وميدان التركي وميدان المنفذ وشارع النميس وانطلقت المسيرة من وسط شارع النميس لتجوب شوارع أسيوط بصحبة علي أنغام أغنية “بشرة خير” للمطرب حسين الجاسمي ووسط فرحة وهتاف من المارة والأهالي في المنازل.

هذا وقد قامت الحملة بتوزيع الورود علي المارة وصور المشير عبد الفتاح السيسي وقمصان مطبوع عليها صور المشير وأعلام مصر، وسيديهات بها تاريخ المشير وأهم اللحظات في تاريخ مصر.

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