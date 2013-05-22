الزراعة: 32 ألفا و346 فدانا حجم الاراضى المتعدى عليها حاليا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، ارتفاع حالات التعديات على الأراضى الزراعية إلى 763 ألفا و685 حالة تعد بزيادة 8 آلاف حالة عن الأسبوع الماضى وذلك فى مساحة تصل إلى 32 ألفا و346 فدانا.

وذكر تقرير للادارة المركزية لحماية الاراضى التابعة للوزارة اليوم أن محافظة المنوفية احتلت المرتبة الأولى فى حجم التعديات حيث بلغت نسبة التعدى على الأراضى الزراعية 99ألفا و728حالة على مساحة بلغت ألفين و700 فدان تليها محافظة البحيرة 94 ألفا 987 حالة على مساحة من الأراضى 3 آلاف و572 فدانا ثم محافظة الغربية 74 ألفا 793 حالة على مساحة 3 آلاف و498 فدانا ، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألفا و947 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف 157 فدانا.

> وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة فى إزالة 78 ألفا و867 حالة تعدى على مساحة 4 آلاف 551 فدانا فى الوقت الذى لم تتمكن فيه من إزالة 684 ألفا و818 حالة تعدى.