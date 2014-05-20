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رئيس المنظمة العربية: 30 مليار دولار خسائر المنطقة في السياحة

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رئيس المنظمة العربية: 30 مليار دولار خسائر المنطقة في السياحة رئيس المنظمة العربية: 30 مليار دولار خسائر المنطقة في السياحة

أكد الدكتور بندر الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة -والتي تتخذ من جدة مقرا لها – أن خسائر الدول العربية في قطاع السياحة بلغت 30 مليار دولار خلال الفترة الماضية وما شهدته المنطقة من توترات، مطالبا الجميع بالعمل من أجل تحقيق نتائج أفضل لخدمة المنطقة.
> جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بالغردقة بحضور هشام زعزوع وزير السياحة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على هامش تدشين خط الطيران المباشر من الغردقة إلى جدة بوصول أول طائرة إلى مطار الغردقة تقل 76 سائحا عربيا وممثلي شركات السياحة والإعلام السعودي .

أ ش أ

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