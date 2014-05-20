مؤتمر جماهيري لدعم السيسي بالوادي الجديد غدًا بحضور محافظ الإقليم السابق‎

تعقد أمانة حزب المؤتمر بالوادي الجديد مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد السابق والمنسق العام للحملة الشعبية لدعم السيسي .

وقال اللواء محمود سيف أمين حزب المؤتمر بالوادي الجديد، أن المؤتمر سيعقد بقاعة الاجتماعات العامة بنادي الشبان المسلمين بالخارجة بحضور الدكتورة منال الأغا مدير مكتب عمرو موسى للشؤون الخارجية وعضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر بالقاهرة والمستشار جمال طه عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر بالقاهرة ورئيس قطاع مدن القناة بهدف حشد أبناء المحافظة لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة بالتنسيق مع الجبهات والحملات الشعبية وبعض الحركات الشبابية بالمحافظة.